Назван свободный остаток на едином казначейском счете в 2023 году в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 1 января 2024 года свободный остаток на едином казначейском счете составил 970,7 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в годовом отчете "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".

Доходы общего бюджета 2023 года составили 50 миллиардов 49 миллиона манатов, что на 6 миллиардов 988,9 миллиона манатов, или на 16,2 процента больше прогноза в 43 миллиарда 60,1 миллиона манатов.

Отметим, что законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В заседании приняли участие председатель комитета Таир Миркишили, министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, депутаты парламента Азербайджана и другие участники.

После обсуждения законопроект был рекомендован на пленарное заседание.

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