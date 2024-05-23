В Азербайджане названы доходы Фонда страхования от безработицы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названы доходы Фонда страхования от безработицы.
Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в годовом отчете "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".
Доходы бюджета Фонда страхования от безработицы исполнены на 259,4 миллиона манатов, или на 19,2 процента больше утвержденного прогнозного показателя в 217,7 миллиона манатов.
Отметим, что законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
В заседании приняли участие председатель комитета Таир Миркишили, министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, депутаты парламента Азербайджана и другие участники.
После обсуждения законопроект был рекомендован на пленарное заседание.
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