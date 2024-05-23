Дополнения к механизмам стимулирования инвестиций в туристическую отрасль Азербайджана находятся в процессе разработки (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Дополнения к механизмам стимулирования инвестиций в туристическую отрасль Азербайджана находятся в процессе разработки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова в ходе пресс-конференции, посвященной размещению иностранных гостей и презентации туристических возможностей в период COP29.

"Фактически, продвижение инвестиций в туризм уже предусмотрено действующим законодательством, и соответствующие меры реализуются Государственным агентством по туризму. В настоящее время у нас существует несколько механизмов стимулирования в этой области. Дополнения к этим механизмам также находятся в процессе разработки", - сказала она.

Отметим, что в Азербайджане в январе-апреле 2024 года инвестиции в основной капитал составили 5,23 миллиарда манатов, что на 11,8 процента больше показателя соответствующего периода 2023 года. Доля туризма составляет 0,7 процента (около 36,61 миллиона манатов).

Напомним, что в 2023 году инвестиции в основной капитал составили 20,296 миллиарда манатов, что на 9,8 процента больше показателя 2022 года.

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