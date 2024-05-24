Названа прогнозируемая среднемесячная заработная плата в Азербайджане в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная заработная плата в Азербайджане в этом году прогнозируется в размере 990,0 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос изложен в пояснении законопроекта "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год"".

Было отмечено, что в данных, представленных министерством экономики Азербайджанской Республики в 2023 году, первоначально был указан прогноз среднемесячной заработной платы на 2024 год в размере 980,0 манатов, а на основе уточненных макроэкономических показателей прогнозируется, что этот показатель составит 990,0 манатов.

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