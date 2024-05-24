Халг Банк принял участие в синдицированной кредитной сделке Эксимбанка Турции

БАКУ/Trend/ - 13 мая 2024 года Халг Банк принял участие в проекте синдицированного кредитования Эксимбанка Турции (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) на общую сумму 728 млн. долларов США. Выделенные средства будут использованы в соответствии со стандартами ESG, включающие в себя принципы экологической, корпоративной и социальной ответственности.

В проекте приняли участие 34 финансовых учреждений из разных стран. Участие Халг Банка в этом проекте имеет важное значение с точки зрения укрепления межбанковских связей и обеспечения постоянного развития сотрудничества с банками Турецкой Республики.

Эксимбанк Турции, учреждённый в 1987 году, является государственным банком Турецкой Республики, который активно поддерживает устойчивую экспортную стратегию страны. Халг Банк, основанный в 2004 году, входит в тройку крупнейших частных банков Азербайджана по основным балансовым показателям.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.