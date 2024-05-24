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Обсуждено участие SOCAR в зарубежных инвестиционных проектах

Экономика Материалы 24 мая 2024 20:34 (UTC +04:00)
Обсуждено участие SOCAR в зарубежных инвестиционных проектах
Фото: SOCAR

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Наблюдательный совет SOCAR утвердил скорректированный бюджет компании на 2024 год.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что на заседании, прошедшем под руководством председателя Наблюдательного совета SOCAR Микаила Джаббарова, была представлена презентация о результатах деятельности компании за 2023 год, а также утвержден аудированный финансовый отчет компании по итогам прошлого года.

На заседании также состоялся обмен мнениями по участию SOCAR в зарубежных инвестиционных проектах и другим вопросам.

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