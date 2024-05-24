Обсуждено участие SOCAR в зарубежных инвестиционных проектах

БАКУ /Trend/ - Наблюдательный совет SOCAR утвердил скорректированный бюджет компании на 2024 год.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что на заседании, прошедшем под руководством председателя Наблюдательного совета SOCAR Микаила Джаббарова, была представлена презентация о результатах деятельности компании за 2023 год, а также утвержден аудированный финансовый отчет компании по итогам прошлого года.

На заседании также состоялся обмен мнениями по участию SOCAR в зарубежных инвестиционных проектах и другим вопросам.

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