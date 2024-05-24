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В 2024 году ВВП Азербайджана достигнет 121,3 миллиарда манатов

Экономика Материалы 24 мая 2024 23:25 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозу, в этом году ВВП Азербайджана будет больше 121 млрд. манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

В 2024 году ВВП достигнет 121,3 миллиарда манатов (на 3,0 миллиарда манатов больше прогноза, представленного на момент составления проекта государственного бюджета), в том числе ненефтяной ВВП - 84,7 миллиарда манатов (на 0,6 миллиарда манатов больше прогноза, представленного на момент составления проекта государственного бюджета).

Обновленный макроэкономический прогноз, благоприятная динамика цен на мировых рынках нефти за истекший период текущего года и возможности использования дополнительного фискального пространства в Государственном бюджете создают условия для пересмотра прогноза доходов на 2024 год.

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