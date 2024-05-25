Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 13 мая 1,7 20 мая 1,7 14 мая 1,7 21 мая 1,7 15 мая 1,7 22 мая 1,7 16 мая 1,7 23 мая 1,7 17 мая 1,7 24 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0122 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0037 маната и составил 1,8437 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 13 мая 1,8312 20 мая 1,8497 14 мая 1,8335 21 мая 1,8459 15 мая 1,8397 22 мая 1,8451 16 мая 1,8505 23 мая 1,8405 17 мая 1,8455 24 мая 1,8375 Средний курс за неделю 1,8401 Средний курс за неделю 1,8437

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 на уровне 0,0188 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 13 мая 0,0184 20 мая 0,0187 14 мая 0,0186 21 мая 0,0187 15 мая 0,0186 22 мая 0,0189 16 мая 0,0187 23 мая 0,0188 17 мая 0,0187 24 мая 0,0189 Средний курс за неделю 0,0186 Средний курс за неделю 0,0188

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0528 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 13 мая 0,0526 20 мая 0,0527 14 мая 0,0527 21 мая 0,0528 15 мая 0,0526 22 мая 0,0528 16 мая 0,0528 23 мая 0,0528 17 мая 0,0527 24 мая 0,0528 Средний курс за неделю 0,0527 Средний курс за неделю 0,0528

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