Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
13 мая
|
1,7
|
20 мая
|
1,7
|
14 мая
|
1,7
|
21 мая
|
1,7
|
15 мая
|
1,7
|
22 мая
|
1,7
|
16 мая
|
1,7
|
23 мая
|
1,7
|
17 мая
|
1,7
|
24 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0122 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0037 маната и составил 1,8437 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
13 мая
|
1,8312
|
20 мая
|
1,8497
|
14 мая
|
1,8335
|
21 мая
|
1,8459
|
15 мая
|
1,8397
|
22 мая
|
1,8451
|
16 мая
|
1,8505
|
23 мая
|
1,8405
|
17 мая
|
1,8455
|
24 мая
|
1,8375
|
Средний курс за неделю
|
1,8401
|
Средний курс за неделю
|
1,8437
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 на уровне 0,0188 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
13 мая
|
0,0184
|
20 мая
|
0,0187
|
14 мая
|
0,0186
|
21 мая
|
0,0187
|
15 мая
|
0,0186
|
22 мая
|
0,0189
|
16 мая
|
0,0187
|
23 мая
|
0,0188
|
17 мая
|
0,0187
|
24 мая
|
0,0189
|
Средний курс за неделю
|
0,0186
|
Средний курс за неделю
|
0,0188
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0528 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
13 мая
|
0,0526
|
20 мая
|
0,0527
|
14 мая
|
0,0527
|
21 мая
|
0,0528
|
15 мая
|
0,0526
|
22 мая
|
0,0528
|
16 мая
|
0,0528
|
23 мая
|
0,0528
|
17 мая
|
0,0527
|
24 мая
|
0,0528
|
Средний курс за неделю
|
0,0527
|
Средний курс за неделю
|
0,0528
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