Названы факторы, обусловившие пересмотр госбюджета Азербайджана на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Названы факторы, обусловившие пересмотр государственного бюджета Азербайджана на 2024 год.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что факторами, обусловившими пересмотр госбюджета, являются создание дополнительного финансового обеспечения для реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой Великого возвращения, укрепление обороноспособности и национальной безопасности государства даже в период после полного установления территориальной целостности и суверенитета республики, дополнительное финансирование для продолжения мер по модернизации боеприпасов и материально-технического обеспечения армии.

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