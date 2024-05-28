Азербайджан и Центральная Азия в центре внимания Maersk в рамках Среднего коридора - Ираклий Данелия (Эксклюзивное интервью) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Maersk активно сотрудничает с ключевыми заинтересованными сторонами, участвующими в проекте Средний коридор, в первую очередь с железнодорожными компаниями Казахстана и Азербайджана.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал менеджер по развитию бизнеса в регионе Центральной Азии и Кавказа Maersk Ираклий Данелия.

"Мы также тесно сотрудничаем с китайскими коллегами, чтобы создать конкурентоспособный и эффективный коридор для местных клиентов, региональных заказчиков и международных компаний. Наша цель - обеспечить бесперебойные транспортные услуги с востока на запад, уделяя особое внимание поддержке и совершенствованию логистических решений для местных рынков", - сказал Данелия.

По его словам, ранее основное внимание Maersk уделялось транзитным грузам между Китаем и Европой. Однако теперь компания расширила свою деятельность, включив в нее такие местные рынки, как Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и другие.

"В сентябре 2023 года мы официально запустили продукт ocean-rail connect, который обеспечивает связь с Центральной Азией через морской порт Поти, и охватывает территории Грузии, Азербайджана, Казахстана, достигая Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, мы разрабатываем прямые решения из Китая в Центральную Азию. Таким образом, инициатива "Средний коридор" является для нас координационным центром, охватывающим как западный, так и восточный концы коридора", - отметил Данелия.

Он подчеркнул, что в настоящее время Maersk имеет соглашения о стратегическом сотрудничестве с такими странами, как Казахстан, Азербайджан и Грузия.

"Это означает, что мы планируем перенести наши регулярные деловые операции в данный коридор, что, несомненно, поддержит макроэкономическое развитие этих стран и повысит потенциал логистических услуг в странах Центральной Азии и Кавказа. Когда речь заходит о логистике, мы фокусируемся не только на транспортировке из пункта А в пункт Б. Вместо этого мы стремимся предоставлять дополнительные услуги, такие как решения "первой и последней мили", в этих странах. Такой подход свидетельствует о нашей приверженности развитию коридора и участвующих в нем стран с точки зрения комплексной логистики", - пояснил Данелия.

Он подчеркнул, что Maersk сотрудничает со всеми морскими портами вдоль Среднего коридора, включая Бакинский, Алятский (оба Азербайджан) и Актауский (Казахстан) порты: "Каждый порт сам определяет свои мощности, и как участник Среднего коридора мы будем поддерживать их своими грузопотоками. Это выгодно всем участвующим сторонам".

По словам Данелии, Maersk, поддерживая железнодорожные компании своими грузопотоками, также косвенно поддерживает работу морских портов.

"Увеличение грузопотоков вдоль данного маршрута является нашей общей целью, ведущей к успеху нашего и их бизнеса, к увеличению масштабов, большей эффективности и, следовательно, большей надежности. Мы открыты для обсуждения и определения путей дальнейшего содействия инициативам таких портов, как Алят. В настоящее время мы активно используем данный порт для своей деятельности", - отметил он.

Данелия упомянул, что Maersk в первую очередь ориентирована на развитие Среднего коридора через порты.

"Мы перевозим грузы из Центральной Азии и Азербайджана в Поти по железной дороге, и этот процесс мы осуществляем уже несколько десятилетий. Из Поти груз может быть отправлен напрямую в различные пункты назначения по всему миру, включая Турцию, Европу, Африку, Дальний Восток и Америку. Тот же процесс применяется и к импорту", - сказал он.

Региональный менеджер подчеркнул, что спрос на Средний коридор неуклонно растет.

"Этот спрос в первую очередь исходит от стран Кавказа, стремящихся транспортировать грузы из Китая через Средний коридор в Баку. Мы обрабатываем значительные объемы контейнеров из Китая в различные пункты назначения, такие как Баку, Грузия, Турция и далее в Европу. Кроме того, растет интерес со стороны Японии и Кореи, соединяющихся через Китай с Ближним Востоком и осуществляющих поставки в страны Кавказа и Европы. Кроме того, мы также сосредоточены на экспортно-импортных потоках из Центральной Азии, при этом Средний коридор является важнейшим маршрутом", - сказал Данелия.

Он отметил, что координация и сотрудничество между всеми государствами-членами Среднего коридора имеют важное значение.

"Мы приветствуем любую инициативу, которая способствует четкой координации перевозок по Среднему коридору. Это поможет упростить административные и бумажные процессы, сократив потенциальные задержки при транзите грузов на пограничных и таможенных пунктах в каждой стране. Будучи мультимодальным коридором, он по своей сути сложен. Поэтому любое дополнительное упрощение процессов будет способствовать его развитию", - добавил Данелия.

Он подчеркнул, что упрощение административных процедур в этом смысле имеет решающее значение.

"Азербайджан, Казахстан и Грузия активно работают над улучшением Среднего коридора", - сказал региональный менеджер.

Данелия добавил, что координация является для стран-участниц жизненно важной для достижения ощутимых результатов во имя всеобщего блага.

По словам представителя Maersk, Средний коридор обеспечит прочные позиции в логистической системе Запад-Восток и наоборот, способствуя беспрепятственной торговле между регионами.

"Как глобальная логистическая компания мы стремимся поддерживать цифровизацию по всему миру. В течение последних двух лет мы активно внедряли цифровые решения в наши платформы в разных регионах. В настоящее время мы сосредоточены на разработке комплексных решений, а это означает, что мы будем осуществлять доставку грузов от места происхождения товара, например, фабрики или фермы, до конечного пункта назначения, будь то Казахстан или любая другая страна Центральной Азии. Как компания Maersk мы специализируемся исключительно на доставке контейнерных грузов. Поэтому мы сотрудничаем с грузовладельцами, транспортными и логистическими компаниями на местном уровне для обработки уже упакованных грузов. Кроме того, мы активно поощряем экспортеров в регионе к контейнеризации и переработке своих сыпучих грузов, подчеркивая преимущества контейнеризации", - сказал он.

Касательно доклада Всемирного банка и исследования ЕБРР о дальнейшем развитии Среднего коридора, Данелия отметил, что было бы уместно рассмотреть связанные с этим затраты. "Однако реализация подобных инициатив зависит от готовности рынков действовать быстро, поскольку время в этом вопросе имеет решающее значение. Основное внимание должно быть уделено преобразованию неупакованных экспортных грузов в контейнерные перевозки. Быстрое увеличение использования контейнеров в грузоперевозках вдоль Среднего коридора поможет оптимизации обработки грузов", - сказал он.

По его словам, Maersk считает, что все заинтересованные стороны этой отрасли должны посвятить время и усилия в данном направлении, поскольку это крайне важно.

"В Центральной Азии большая часть экспортируемых товаров традиционно перевозится в неупакованном состоянии и большими партиями. Поэтому существует необходимость повышения осведомленности о преимуществах контейнеризации, которые включают стандартизацию и оптимизацию операционных процессов. Кроме того, заинтересованные стороны должны подчеркнуть экономические выгоды контейнеризации, особенно в рамках мультимодального транзитного коридора, такого как Средний коридор", - подчеркнул Данелия.