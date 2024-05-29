ВТБ (Азербайджан) увеличил доходность по вкладам

БАКУ /Trend/ - ВТБ (Азербайджан) повысил на 1-8 п. п. доходность по двум вкладам. Максимальная ставка по мультивалютному депозиту в манатах составит 12% годовых при размещении на 6 месяцев, а с авансовой выплатой процентов - 11% годовых на 18 месяцев.

Вклад «Авансовый» доступен на срок от 12 до 36 месяцев в национальной валюте с минимальной суммой размещения 500 манатов. Вклад «Выгодный» можно оформить на срок от 3 до 36 месяцев в трех валютах – от 100 манатов или долларов США, а также от 5000 российских рублей. Оба продукта открываются без возможности пополнения.

«Классические сбережения продолжают пользоваться популярностью среди розничных клиентов. На это влияют двузначные ставки, которые банки готовы предложить своим вкладчикам. По итогам первого квартала 2024 года портфель вкладов физлиц банка в стране превысил 51,5 млн манатов. Депозит с авансовой выплатой процентов традиционно пользуется популярностью у клиентов, что во многом связано с потребностью населения в дополнительных средствах перед дачным сезоном и сезоном отпусков. Мультивалютный вклад позволяет оперативно конвертировать средства из одной валюты в другую, реагируя на изменения курсов, и потенциально могут приносить дополнительный доход», – прокомментировал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Информацию о продуктах и услугах ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) можно получить в филиалах, на официальном веб-сайте, по номеру 986, а также на страницах в социальных сетях.