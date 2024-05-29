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Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group (ФОТО)

Экономика Материалы 29 мая 2024 22:54 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group (ФОТО)
Фото: SOCAR

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 29 мая президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой директором по операциям, региональным исполнительным директором компании AD Ports Group Абдулазизом Заидом Аль-Шамси.

Как сообщили Trend в SOCAR, на встрече была отмечена важность стратегического партнерства между компаниями, обсуждены вопросы совместного участия и сотрудничества в инфраструктурных проектах в области логистики нефтепродуктов.

Стороны также рассмотрели возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group.

Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group (ФОТО)
Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group (ФОТО)
Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group (ФОТО)
Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group (ФОТО)
Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group (ФОТО)
Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group (ФОТО)
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