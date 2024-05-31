Открыта регистрация на Ежегодное собрание АБИИ в Самарканде

БАКУ /Trend/ - Открыта регистрация на 9-е Ежегодное собрание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Тема собрания: «Создание устойчивой инфраструктуры для всех».

Как передает Trend, ежегодное собрание пройдет с 25 по 26 сентября 2024 года в Самарканде, Узбекистан.

Ежегодное собрание, являющееся флагманским мероприятием АБИИ, дает возможность продемонстрировать достижения Банка и получить обратную связь от акционеров. Оно служит универсальной площадкой для диалога, собирая вместе Управляющих и делегатов из стран-членов АБИИ, а также партнеров и клиентов Банка, бизнес-лидеров, организации гражданского общества и профильных отраслевых экспертов со всего мира.

Узбекистан является страной-учредителем АБИИ, общий инвестиционный портфель Банка в стране превышает 3 миллиарда долларов США. В рамках трехлетней инвестиционной программы, подписанной между АБИИ и правительством Узбекистана, еще больше проектов на сумму 2 миллиарда долларов США находятся на стадии разработки.

Регистрация для участников, представителей НПО и НКО, а также СМИ доступна по ссылке. Дополнительную информацию о Ежегодном собрании можно получить на сайте aiib.com или по почте [email protected].