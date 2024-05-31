В 2023 году доходы населения Азербайджана выросли на 12,8 процента - Таир Миркишили

БАКУ /Trend/ - Согласно представленным данным, в течение 2023 года доходы населения страны увеличились на 12,8 процента в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом и составили 78,1 миллиарда манатов, годовой доход на каждого жителя в среднем достиг 7 687 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год" .

Председатель комитета подчеркнул, что проведенные обсуждения и анализ позволяют говорить о том, что исполнение государственного бюджета 2023 года достигло поставленных целей.

"В то же время при обсуждении представленных документов мы приходим к выводу о необходимости совершенствования существующей законодательной базы или создания новых, более гибких бюджетных инструментов для более точного планирования и более эффективного исполнения бюджетных доходов и расходов, дальнейшего укрепления финансовой дисциплины, совершенствования планировочного и подотчетного поведения бюджетных организаций и внедрения технических решений, служащих этим целям", - отметил он.

Миркишили также упомянул, что, в частности, необходимы более гибкие и новые подходы к оценке исполнения бюджетных расходов на основе эффективности и результативности, а также к планированию доходов, приближенных к их потенциалу. По его словам, факты, наблюдаемые в процессе исполнения государственного бюджета, еще больше подтверждают этот вывод.

"Комитет, который я возглавляю, считает, что исполнение государственного бюджета на 2023 год создало необходимые финансовые гарантии и сыграло свою положительную роль в реализации основных государственных и социальных задач, определенных Президентом Ильхамом Алиевым, в том числе направленных на выполнение восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, дальнейшее улучшение социальной защиты населения, поддержание макроэкономической стабильности в стране, поддержку экономических субъектов, обеспечение мер обороны и безопасности. Мнение комитета по законопроекту положительное. Учитывая это, прошу поддержать представленный главой государства законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"", - добавил он.

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