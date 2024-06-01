Встречайте первую модель линейки HONOR 200 в Азербайджане! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Компания HONOR сообщила о скором старте продаж модели HONOR 200 Lite, входящей в новую серию HONOR 200, в Азербайджане.

HONOR 200 Lite — это универсальный смартфон, созданный для обеспечения исключительного качества изображения и повышенной производительности. Устройство расширяет возможности мобильной связи благодаря впечатляющим возможностям фотосъемки, захватывающему дисплею, стильному дизайну и удобству использования.

Гаджет получил корпус с плоскими гранями и углами скругленной формы. Размеры устройства составляют 161,1 × 74,6 × 6,8 мм, а вес равен 166 г. Несмотря на тонкий и легкий корпус, HONOR 200 Lite отличается высокой прочностью и способен выдержать случайное падение с высоты до 1,65 метра.

Смартфон оснащён плоским 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2412 × 1080 пикселей. Немерцающий экран имеет впечатляющую полезную площадь для большего обзора, а безупречная четкость сохраняется даже при ярком солнечном свете. AMOLED-дисплей, известный своим глубоким черным цветом, отличными углами обзора и насыщенными цветами, что делает HONOR 200 Lite отличным решением для просмотра контента и игр.

Экран также примечателен минимальными рамками и вырезом под фронтальную широкоугольную камеру, имеющую разрешение 50 MP. Фронтальная камера работает на основе алгоритма HONOR RAW Domain, специально разработанного для съемки селфи высокого качества при любых условиях освещения. Она также оснащена функцией автоматического переключения FOV и подсветкой для селфи, что повышает качество съемки.

На задней панели с матовым покрытием размещен модуль камеры с тремя датчиками изображения: основной камерой на 108 MP, широкоугольной камерой на 5 MP и макрокамерой разрешением 2 MP. Основная камера поддерживает изображение высокой четкости и предлагает три различных портретных режима, позволяя пользователям снимать потрясающие портреты с разным фокусным расстоянием. Два остальных датчика оснащены оптикой f/2.2 для широкоформатной съемки и макросъемки с оптикой f/2.4 соответственно.

В основе новинки используется процессор MediaTek Dimensity 6080 (два ядра Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц и графическое ядро Mali-G57 MC2). Этот восьмиядерный процессор легко справляется с повседневными задачами, позволяя пользователям без проблем запускать приложения социальных сетей, просматривать веб-страницы и одновременно запускать несколько приложений. Устройство также предлагает большой объем памяти с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища, что позволяет повысить общую производительность.

Аппарат работает под управлением MagicOS 8.0 на базе Android 14 с поддержкой функций Magic Capsule, Magic Portal и Parallel Space. Magic Capsule расширяет область вокруг фронтальной камеры для отображения различных уведомлений.

Magic Portal разработан для автоматического определения ваших будущих действий, обеспечивая быстрый доступ к приложениям и службам на разных устройствах с помощью одной операции. Parallel Space позволяет визуально разделять экран на две части и запускать два приложения одновременно, а также одно приложение в двух экземплярах под разными учетными записями.

Кроме того, HONOR 200 Lite оснащен большим аккумулятором емкостью 4500 мАч и зарядным устройством HONOR SuperCharge мощностью 35 Вт, что обеспечивает бесперебойную работу устройства благодаря возможности быстрой зарядки.

В целом, новый смартфон является отличным соотношением цены и качества и подарит пользователю новый опыт использования. В продажу смартфон поступит в трёх цветовых категориях: мерцающий голубой, океанический голубой и полночный чёрный. Новый HONOR 200 Lite можно будет приобрести в сети магазинов İrshad, Kontakt Home, Soliton, Elit Optimal, MG Store и Umico.

Дополнительную информацию о продукте можно узнать, перейдя по ссылке ниже: https://www.honor.com/az/phones/honor-200-lite/