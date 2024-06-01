IV форум оценщиков тюркских государств пройдет в следующем году - Вугар Орудж

БАКУ /Trend/ - IV форум оценщиков тюркских государств пройдет в следующем году.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на мероприятии, проведенном в рамках III международного форума оценщиков тюркских государств, заявил председатель Азербайджанского общества оценщиков (АОО) Вугар Орудж.

Он отметил, что в проходящем в Баку форуме представлены 7 тюркских государств.

По его словам, в качестве гостей форума примут участие Россия, Беларусь и Грузия.

Председатель АОО также проинформировал о повестке дня мероприятия и обсуждаемых вопросах, а также о задачах и перспективах, стоящих перед организацией, был заслушан отчетный доклад.

На мероприятии участники форума путем голосования избрали Вугара Оруджа председателем правления Ассоциации оценщиков тюркских государств.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!