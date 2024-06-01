IV форум оценщиков тюркских государств пройдет в следующем году - Вугар Орудж

БАКУ /Trend/ - IV форум оценщиков тюркских государств пройдет в следующем году.
Как сообщает в субботу Trend, об этом на мероприятии, проведенном в рамках III международного форума оценщиков тюркских государств, заявил председатель Азербайджанского общества оценщиков (АОО) Вугар Орудж.
Он отметил, что в проходящем в Баку форуме представлены 7 тюркских государств.
По его словам, в качестве гостей форума примут участие Россия, Беларусь и Грузия.
Председатель АОО также проинформировал о повестке дня мероприятия и обсуждаемых вопросах, а также о задачах и перспективах, стоящих перед организацией, был заслушан отчетный доклад.
На мероприятии участники форума путем голосования избрали Вугара Оруджа председателем правления Ассоциации оценщиков тюркских государств.
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