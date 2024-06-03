Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 июня

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье июня 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8448 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8448 1 австралийский доллар AUD 1,1301 1 аргентинский песо ARS 0,0019 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3241 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0908 100 южнокорейских вон KRW 0,1235 1 чешская крона CZK 0,0748 100 чилийских песо CLP 0,1852 1 китайский юань CNY 0,2346 1 датская крона DKK 0,2473 1 грузинский лари GEL 0,609 1 гонконгский доллар HKD 0,2174 1 индийская рупия INR 0,0205 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1662 100 индонезийских рупий IDR 0,0105 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1616 1 швейцарский франк CHF 1,8861 1 израильский шекель ILS 0,4592 1 канадский доллар CAD 1,2475 1 кувейтский динар KWD 5,5386 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,0194 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3612 1 мексиканский песо MXN 0,1002 1 молдавский лей MDL 0,0965 1 египетский фунт EGP 0,036 1 норвежская крона NOK 0,1621 100 узбекских сомов UZS 0,0135 1 польский злотый PLN 0,4319 1 российский рубль RUB 0,0189 1 сингапурский доллар SGD 1,2582 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,25 1 турецкая лира TRY 0,0527 1 тайваньский доллар TWD 0,0525 1 таджикский сомони TJS 0,1578 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0419 100 японских йен JPY 1,0799 1 новозеландский доллар NZD 1,0451

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