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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 3 июня 2024 10:07 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

20 мая

1,7

27 мая

1,7

21 мая

1,7

28 мая

1,7

22 мая

1,7

29 мая

1,7

23 мая

1,7

30 мая

1,7

24 мая

1,7

31 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0051 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0023 маната и составил 1,8414 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

20 мая

1,8497

27 мая

1,8442

21 мая

1,8459

28 мая

1,8442

22 мая

1,8451

29 мая

1,8441

23 мая

1,8405

30 мая

1,8352

24 мая

1,8375

31 мая

1,8391

Средний курс за неделю

1,8437

Средний курс за неделю

1,8414

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 на уровне 0,0190 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

20 мая

0,0187

27 мая

0,0190

21 мая

0,0187

28 мая

0,0190

22 мая

0,0189

29 мая

0,0192

23 мая

0,0188

30 мая

0,0190

24 мая

0,0189

31 мая

0,0188

Средний курс за неделю

0,0188

Средний курс за неделю

0,0190

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0527 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

20 мая

0,0527

27 мая

0,0528

21 мая

0,0528

28 мая

0,0528

22 мая

0,0528

29 мая

0,0527

23 мая

0,0528

30 мая

0,0527

24 мая

0,0528

31 мая

0,0527

Средний курс за неделю

0,0528

Средний курс за неделю

0,0527

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