Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 20 мая 1,7 27 мая 1,7 21 мая 1,7 28 мая 1,7 22 мая 1,7 29 мая 1,7 23 мая 1,7 30 мая 1,7 24 мая 1,7 31 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0051 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0023 маната и составил 1,8414 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 20 мая 1,8497 27 мая 1,8442 21 мая 1,8459 28 мая 1,8442 22 мая 1,8451 29 мая 1,8441 23 мая 1,8405 30 мая 1,8352 24 мая 1,8375 31 мая 1,8391 Средний курс за неделю 1,8437 Средний курс за неделю 1,8414

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 на уровне 0,0190 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 20 мая 0,0187 27 мая 0,0190 21 мая 0,0187 28 мая 0,0190 22 мая 0,0189 29 мая 0,0192 23 мая 0,0188 30 мая 0,0190 24 мая 0,0189 31 мая 0,0188 Средний курс за неделю 0,0188 Средний курс за неделю 0,0190

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0527 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 20 мая 0,0527 27 мая 0,0528 21 мая 0,0528 28 мая 0,0528 22 мая 0,0528 29 мая 0,0527 23 мая 0,0528 30 мая 0,0527 24 мая 0,0528 31 мая 0,0527 Средний курс за неделю 0,0528 Средний курс за неделю 0,0527

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