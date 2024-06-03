Украина и Азербайджан готовы активизировать торгово-экономическое сотрудничество по всем направлениям - Юрий Гусев (дополнено)

Добавлены подробности (Первая версия опубликована в 13:07)

БАКУ /Trend/ - Украина и Азербайджан подтверждают готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество по всем направлениям.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе пресс-конференции, проходящей в Баку, заявил новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Украина и Азербайджан подтверждают готовность к активизации торгово-экономического сотрудничества по всем направлениям, включая энергетику, транспорт, экологию, инвестиционные проекты и многие другие направления. В последнее время в двусторонней торговле между странами отмечается взаимный рост поставок агро- и сельхоз продукции. Особое внимание заслуживают качественные и вкусные украинские продукты питания, а также азербайджанские овощи и фрукты", - сказал он.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Украиной в январе-апреле текущего года достиг 152,922 миллиона долларов США (рост на 44,59 процента). На долю экспорта пришлось 50,288 миллиона долларов США, а на долю импорта — 102,634 миллиона долларов США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!