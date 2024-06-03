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Али Асадов посетил выставку «Белагро 2024» в Минске (ФОТО)

Экономика Материалы 3 июня 2024 20:42 (UTC +04:00)
Али Асадов посетил выставку «Белагро 2024» в Минске (ФОТО)
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 3 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Беларусь посетил Международную специализированную выставку «Белагро 2024» в Минске.

Как сообщает Trend, Али Асадов и главы правительств государств-участников Евразийского экономического союза ознакомились с выставкой, на которой демонстрируются широкий ассортимент агропромышленной продукции, современные образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, а также передовые направления в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства.

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Али Асадов посетил выставку «Белагро 2024» в Минске (ФОТО)
Али Асадов посетил выставку «Белагро 2024» в Минске (ФОТО)
Али Асадов посетил выставку «Белагро 2024» в Минске (ФОТО)
Али Асадов посетил выставку «Белагро 2024» в Минске (ФОТО)
Али Асадов посетил выставку «Белагро 2024» в Минске (ФОТО)
Али Асадов посетил выставку «Белагро 2024» в Минске (ФОТО)
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