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Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики принесло пользу всему региону

Экономика Материалы 4 июня 2024 10:25 (UTC +04:00)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики принесло пользу всему региону.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, зачитав обращение Президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана,на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

"Мы хотим еще больше углубить сотрудничество между двумя странами", - подчеркнул он.

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