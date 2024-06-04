БАКУ /Trend/ - ОАЭ будут тесно сотрудничать с Азербайджаном.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и "зеленая" энергия" Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

"Азербайджан готовится к проведению COP29. И в качестве нынешнего сопредседателя ОАЭ будут продолжать взаимодействовать и тесно сотрудничать с нашими коллегами, председательством COP29, и мы призываем все страны и заинтересованные стороны обеспечить, чтобы COP29 стал большим успехом, основанным на беспрецедентных результатах, достигнутых на COP28 в Дубае", - подчеркнул он.

По его словам, COP28 вошел в историю благодаря консенсусу ОАЭ, обеспечившему наиболее полный и прогрессивный набор климатических прорывов со времен подписания Парижского соглашения.

Отметим, что сегодня в Баку состоятся церемонии закладки фундаментов трех электростанций.

Речь идет о Билясуварской солнечной электростанции мощностью 445 мвт, ветровой электростанции Абшерон-Гарадаг мощностью 240 мвт и солнечной электростанция Нефчала мощностью 315 мвт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!