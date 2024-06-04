Сегодня сфера энергетики находится на критическом этапе - Алпарслан Байрактар

БАКУ /Trend/ - Сегодня сфера энергетики находится на критическом этапе.

Как передает во вторник Trend, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и "зеленая" энергия" Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

"Мир переживает глубокие трансформации, вызванные технологическими достижениями, меняющими геополитический ландшафт, и насущной необходимостью решения проблемы изменения климата. А доступное и надежное энергоснабжение становится чрезвычайно трудным с каждым днем, особенно в условиях постоянной борьбы и рисков. Пандемия, изменение климата, перебои в цепочках поставок, высокие цены на энергоносители и сырьевые товары, рост стоимости капитала, высокая инфляция, геополитические риски, региональные конфликты – это лишь некоторые из недавних рисков в современном энергетическом мире", - сказал он.

Министр подчеркнул, что глобальная экономика нуждается в декарбонизации менее чем за три десятилетия.

"Единственный способ добиться этого – фундаментальные изменения в политике, и, конечно же, значительные инвестиции, благодаря которым, многие страны, представленные здесь сегодня, добились значительных успехов в повышении своей энергетической безопасности. Наш национальный план энергетических поставок демонстрирует нашу приверженность достижению наших целей Net Zero и наиболее важных задач. Мы сфокусированы на шести основных областях использования нашего потенциала возобновляемых источников энергии", - пояснил Алпарслан Байрактар.

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