Новые проекты в сфере ВИЭ в Азербайджане направлены на усиление «зеленого» роста - Султан аль-Джабер

БАКУ /Trend/ - Новые проекты в сфере ВИЭ в Азербайджане направлены на усиление «зеленого» роста.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и "зеленая" энергия" Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

"Сегодня Азербайджан и ОАЭ станут свидетелями трех церемоний закладки фундамента проектов возобновляемых источников энергии. Фактически, это основано на истории партнерства, направленного на усиление «зеленого» роста, развития и содействие устойчивому развитию этой страны на глобальном уровне", - сказал он.

По его словам, именно такое партнерство может продемонстрировать приверженность, искренние намерения и реальные интересы и помощь в продвижении «зеленого» роста. И именно такого рода практическое партнерство окажет значимую помощь.

"Мы должны продолжать вовлекать каждую заинтересованную сторону, чтобы гарантировать, что мы продолжаем максимизировать выгоду и импульс, полученные и реализованные на COP28 для амбициозных действий правительства. Мы должны построить мост к COP30, начиная с COP29. И мы призываем промышленность активизировать деятельность", - сказал в заключении министр.

Отметим, что сегодня в Баку состоятся церемонии закладки фундаментов трех электростанций.

Речь идет о Билясуварской солнечной электростанции мощностью 445 мвт, ветровой электростанции Абшерон-Гарадаг мощностью 240 мвт и солнечной электростанция Нефчала мощностью 315 мвт.