COP29 предоставляет Азербайджану уникальную возможность продвигать ключевые глобальные инициативы - Джозеф Байден

БАКУ /Trend/ - COP29 предоставляет Азербайджану уникальную возможность продвигать ключевые глобальные инициативы, такие как ограничение выбросов метана и нефтегазового сектора, а также продвижение перехода к чистой энергетике, поскольку мы коллективно работаем над тем, чтобы удержать предел повышения температуры в 1,5 градуса по Цельсию в пределах досягаемости.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в обращении Президента США Джозефа Байдена, адресованном участникам Бакинской энергетической недели.

Письмо зачитал старший советник по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемиан.

"Я рад, что вы в очередной раз проводите Бакинскую энергетическую неделю, которая подчеркивает трансформационную роль, которую Азербайджан сыграл в мировом энергетическом ландшафте. События этого года имеют особое значение, поскольку Баку готовится принять ключевой COP29 в ноябре", - говорится в обращении.

Президент Байден отметил, что Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности, особенно для Европы.

"Каспийский газ добывается во все большем числе стран, помогая европейским странам диверсифицировать свои источники энергии и ускорить переход от углеводородов. Поскольку Азербайджан смотрит на следующую главу своей собственной энергетической истории, меня воодушевляет повышенное внимание и приверженность экологически чистой энергетике и борьбе с выбросами метана", - сказал он.

В письме также говорится, что значительный потенциал ветроэнергетики Каспия может привести к будущему, в котором экспорт чистой энергии из Азербайджана превысит экспорт нефти и газа.

"Региональная стабильность и взаимосвязь являются приоритетами для США. Прочное и достойное мирное соглашение, которое положит конец десятилетиям конфликта, преобразит Южный Кавказ и фундаментально изменит роль Азербайджана в регионе. США готовы поддержать это благородное стремление. Мы обязаны сделать это ради будущих поколений, чтобы мир и процветание оставались нашими руководящими принципами. Я приветствую возможность возобновить наши прочные двусторонние отношения и рассчитываю на наше сотрудничество в ближайшие месяцы. Передаю наилучшие пожелания успешной Бакинской энергетической неделе", - говорится в заключение.