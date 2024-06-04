Азербайджан остается надежным поставщиком энергии - Гарри Кемиан

БАКУ /Trend/ - Азербайджан остается надежным поставщиком энергии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал старший советник по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемиан в ходе Бакинской энергетической недели.

"Для меня большая честь и привилегия представлять правительство Соединенных Штатов здесь, на 29-м ежегодном энергетическом мероприятии в Баку. США и Азербайджан поддерживают прочные двусторонние отношения, и Азербайджан остается последовательным и заслуживающим доверия партнером в продвижении энергетической безопасности в регионе и в Европе", - подчеркнул он.

По его словам, будучи принимающей стороной COP29, Азербайджан имеет возможность использовать свою позицию надежного и заслуживающего доверия поставщика энергии и способствовать достижению целей в области глобального энергетического перехода и борьбы с изменением климата.

"США надеются на наше сотрудничество в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить успешный COP29", - добавил Гарри Кемиан.

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