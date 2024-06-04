Азербайджан может рассчитывать на полную поддержку ЕС в проведении COP29 - Кристина Лобилло Борреро

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может рассчитывать на полную поддержку ЕС в проведении COP29.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказала в ходе Бакинской энергетической недели директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро.

"Проведение COP29 представляет собой уникальную возможность реализовать эти идеи таким образом, чтобы повысить нашу энергетическую безопасность, увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику, укрепить наши промышленные базы, способствовать энергетике, справедливому энергетическому переходу и торговле на нашем рынке и, безусловно, направить наши экономики на правильный путь, достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Вы можете рассчитывать на полную поддержку Европейского Союза, чтобы COP29 стал глобальным успехом", - сказала она.

По ее словам, существуют две конкретные инициативы, которые особенно важны в сфере возобновляемой энергетики, одной из которых является партнерство между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией по развитию коридора «зеленой» энергии.

"Другие страны также выразили заинтересованность в участии в этой инициативе. Инклюзивный подход может увеличить выгоды от развития инфраструктуры и рыночной интеграции на региональном уровне. Другой ключевой инициативой является соглашение между Сербским агентством по возобновляемым источникам энергии и Федерацией европейской ветроэнергетики внутри Европы о развитии морской ветроэнергетики в Каспийском море. И мы прекрасно сочетаем уникальный потенциал и амбиции. Я считаю, что эта инициатива имеет огромный потенциал и высокий интерес со всех сторон к тому, чтобы продемонстрировать ее осуществимость и воплотить ее в жизнь", - добавила Кристина Лобилло Борреро.