IRENA созовет централизованный инвестиционный форум в Баку в течение первой недели COP29 - гендиректор

БАКУ /Trend/ - Мы созовем централизованный инвестиционный форум в Баку в течение первой недели COP29.

Как передает Trend, об этом сказал генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

"Сегодняшние дискуссии, имеющие огромное значение, позволили нам коллективно наметить курс к устойчивому энергетическому будущему. Исход COP28 подчеркнул актуальность нашего общего вопроса. Обязательства по увеличению мощности возобновляемых источников энергии в три раза и удвоению энергоэффективности к 2030 году представляют собой амбициозную, но важную веху на пути к чистым нулевым выбросам", - сказал он.

По его словам, возобновляемая энергетика является наиболее жизнеспособным решением.

"Три столпа лягут в основу поддержки ускоренного внедрения возобновляемых источников энергии в целях необходимых структурных изменений. Во-первых, создание необходимой инфраструктуры и инвестирование в сети. Во-вторых, продвижение развивающейся архитектуры регулирования политики, которая может способствовать целевым инвестициям. И, наконец, стратегическая перестройка институционального потенциала, чтобы помочь обеспечить масштаб и возможности энергетической системы, которую мы стремимся создать", - добавил гендир IRENA.

Франческо Ла Камера также отметил, что любой переход может принести значительные социально-экономические выгоды, в том числе увеличение ВВП, создание рабочих мест и повышение благосостояния, инвестиции в энергоэффективность, энергосистему и гибкость энергетики, что может привести к существенному увеличению количества рабочих мест.

"Однако для достижения этого потребуется изменить мышление от традиционного подхода к энергетической безопасности, к более многомерному подходу. Для перехода к новой энергетической системе сектор коммунальных услуг будет играть ключевую роль", - отметил он.