В этом году в бюджет Нахчыванской АР увеличились поступления по дорожному налогу

БАКУ /Trend/ - За январь-май текущего года по линии Нахчыванского главного таможенного управления в бюджет автономной республики поступления по дорожному налогу составили 10 миллионов 460 тысяч манатов.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Нахчыванское главное таможенное управление Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно информации, это на 8 миллионов 415 тысяч манатов (в 5,11 раза) больше прогноза (2 миллиона 45 тысяч манатов).

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