SOFAZ значительно увеличил продажу валюты (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:06) поменять заголовок на: SOFAZ значительно увеличил продажу валюты



БАКУ/Trend/ — Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продал на валютных аукционах Центрального банка страны в мае 558,6 миллиона долларов США, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным SOFAZ, объем продаж за год вырос на 101,52 процента, или 281,4 миллиона долларов (в отчетный период прошлого года объем продаж составил 277,2 миллиона долларов).

Стоит отметить, что в январе текущего года объем продаж составил 417 миллионов долларов США, в феврале - 920,5 миллиона долларов, в марте - 498,3 миллиона долларов, в апреле - 623,4 миллиона долларов.

Таким образом, на первое июня текущего года объем продаж составил - 3,018 миллиарда долларов США.

Реализация валюты через регулярные аукционы ЦБА отражена в обязательствах SOFAZ и связана с трансфертными перечисления SOFAZ в госбюджет (то есть, продажа валюты позволяет получить манаты и перевести их в доходную часть госбюджета, которая пополняется и от SOFAZ).

Напомним, что SOFAZ был создан в 1999 году и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

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