В городе Ходжалы открылось ателье

БАКУ /Trend/ - В городе Ходжалы начала работу мастерская-ателье.

Как сообщает во вторник Trend, ателье "Нахышлы" работает в Ходжалы уже около 10 дней.

Руководитель проекта Тарана Султанова рассказала Trend, что эта производственная площадка отвечает всем современным стандартам.

"В настоящее время здесь занято 5 человек. У нас также есть еще две вакансии. По мере увеличения числа жителей Ходжалы количество вакансий в ателье будет увеличиваться. На начальном этапе наши мастерицы будут создавать предметы домашнего текстиля - скатерти, декоративные салфетки для сервировки, полотенца. Со временем ассортимент продукции также будет увеличиваться", - сказала она.

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