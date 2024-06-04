Masdar гордится расширением партнерства с Азербайджаном - Султан аль-Джабер

БАКУ /Trend/ - Masdar гордится расширением своего партнерства с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель Masdar и президент COP28 Султан аль-Джабер на церемонии закладки фундамента трех крупных солнечных и ветровых проектов в Азербайджане мощностью 1 ГВт, которая состоялась сегодня.

"Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Азербайджаном в этих проектах в области возобновляемой энергетики и поддерживаем стремление Азербайджана к энергетической диверсификации, стимулированию новых отраслей промышленности, созданию новых рабочих мест и устойчивому экономическому росту. Ключевым элементом исторического консенсуса в ОАЭ является цель утроить мощности в области возобновляемой энергетики к 2030 году. Нам нужно гораздо больше подобных партнерств, чтобы обеспечить справедливый, упорядоченный и равноправный переход к энергетике", - сказал он.

Три новых проекта включают в себя Билясуварскую солнечную электростанцию мощностью 445 МВт, солнечную электростанцию "Нефтчала" мощностью 315 МВт и ветровую электростанцию Абшерон-Гарадаг мощностью 240 МВт. Инвестиционные соглашения по проектам были достигнуты в октябре 2023 года, после чего были подписаны соглашения о закупке электроэнергии, подключении к линии электропередачи и об аренде земли.

Церемония, состоявшаяся на открытии Бакинской энергетической недели, подтверждает долгосрочную приверженность Masdar сотрудничеству с Азербайджаном как глобальным стратегическим партнером.