Азербайджан и ОАЭ достигли исторического успеха в области "зеленой" энергетики - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ОАЭ достигли исторического успеха в области "зеленой" энергетики.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на церемонии закладки фундамента трех крупных солнечных и ветровых проектов в Азербайджане мощностью 1 ГВт, которая состоялась во вторник.

"Сегодня Азербайджан и ОАЭ достигли очередного исторического успеха благодаря синергии братства, дружбы и стратегического партнерства в своих отношениях. Закладка фундамента 3 станций мощностью 1 ГВт является не только первым шагом в области "зеленой" энергетики в Азербайджане, но и ярким показателем нашей солидарности и приверженности энергетическому переходу во имя "зеленого" мира как стран, принимающих COP", - сказал он.

Министр добавил, что ежегодная выработка электроэнергии в объеме 2,3 миллиарда киловатт-часов, экономия более 500 миллионов кубометров природного газа, а также предотвращение более 1 миллиона тонн выбросов углекислого газа являются будущим вкладом этих электростанций в устойчивое развитие.

"Мы рады реализовать нашу экологическую программу вместе с Masdar", - заключил Шахбазов.

Три новых проекта включают в себя Билясуварскую солнечную электростанцию мощностью 445 МВт, солнечную электростанцию "Нефтчала" мощностью 315 МВт и ветровую электростанцию Абшерон-Гарадаг мощностью 240 МВт. Инвестиционные соглашения по проектам были достигнуты в октябре 2023 года, после чего были подписаны соглашения о закупке электроэнергии, подключении к линии электропередачи и об аренде земли.

Церемония, состоявшаяся на открытии Бакинской энергетической недели, подтверждает долгосрочную приверженность Masdar сотрудничеству с Азербайджаном как глобальным стратегическим партнером.