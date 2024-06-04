Новая кампания от Халг Банка и «Золотой Короны»!

БАКУ/Trend/ - Халг Банк начинает новую кампанию совместно с платежной системой «Золотая Корона».

С сегодняшнего дня каждый клиент, совершивший операцию по системе денежных переводов «Золотая Корона» в любом филиале Халг Банка, получит шанс выиграть подарки. 10 клиентов отправивших и 10 клиентов получивших в течение месяца в совокупности наибольшую сумму платежа, получат различные ценные подарки, такие как фотопринтер, умные часы, наушники, минуты разговора и др. Кампания продлится до 31 августа.

Следует отметить, что платежная система «Золотая Корона» обеспечивает возможность быстрых денежных переводов по выгодным тарифам в 20 000 пунктах более чем 50 стран мира.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.