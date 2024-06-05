Стартовал 29-й Бакинский энергетический форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стартовал 29-й Бакинский энергетический форум.

Как сообщает в среду Trend, 5 и 6 июня в выстроенном согласно экологической концепции Бакинском Конгресс Центре в рамках Бакинской энергетической недели проходит 29-й Бакинский энергетический форум - одно из важнейших мероприятий Каспийского региона в энергетической сфере.

Поддержку Бакинскому энергетическому форуму оказывает министерство энергетики Азербайджанской Республики, а Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) главный партнер мероприятия. Впервые форум проходит при поддержке ОПЕК.

В форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума будут внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

На двухдневном мероприятии будут обсуждаться такие темы, как "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости", "Энергетическая безопасность 2.0", "Разведка и добыча в Каспийском регионе", "Развитие устойчивой энергетики: потенциал "зеленой" энергии в Каспийском регионе", "Новые технологии и цифровизация", "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса", "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане" и "Роль человеческого капитала в успешном энергетическом переходе". Кроме того, ввиду предстоящей конференции СОР29, в программу Бакинского энергетического форума также включена специальная сессия "Расширение возможностей зеленой повестки: стратегии достижения прогресса зеленой планеты и СОР29".

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