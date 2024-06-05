Австрийские компании проявляют большой интерес к использованию ж/д Баку–Тбилиси–Карс

БАКУ /Trend/ - 3-4 июня 2024 года председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов, находящийся с визитом в Вене, встретился с председателем правления Австрийской федеральной железнодорожной компании Андреасом Маттэ, руководителями Rail Cargo и других ведущих транспортных и логистических компаний Австрии.

Об этом в среду Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

На встрече были широко обсуждены текущее состояние сотрудничества, а также возможности совместного сотрудничества для эффективной организации грузоперевозок между Китаем и Европой и формирования обратных грузов в рамках Среднего коридора. Помимо этого, состоялся обмен мнениями по организации перевозок из портов Черного моря в различные страны Европы.

В то же время была представлена информация о широких возможностях железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, модернизированной с целью повышения конкурентоспособности Среднего коридора и недавно давшей старт грузоперевозкам.

Руководители австрийских компаний выразили большую заинтересованность в использовании возможностей Среднего коридора, в том числе железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс.

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