Необходимо использовать цифровые инструменты в области декарбонизации - Wood

БАКУ/Trend/ - Необходимо использовать цифровые инструменты в области декарбонизации.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор по декарбонизации в компании Wood Стюард Терл в ходе 29-го Бакинскго энергетического форума.

"Нам необходимо использовать цифровые инструменты в области декарбонизации. Речь идет о мониторинге уровня выбросов в режиме реального времени, передовых систем контроля за выбросами метана и подсчете выбросов", - подчеркнул он.

По его словам, необходимо также внедрение инструментов искусственного интеллекта для оптимизации производства экологически чистого водорода или возобновляемой энергии на основе требований к потреблению и спросу.

"Это все инструменты и цифровые решения, которые доступны на рынке сейчас, поэтому нам нужно их использовать", - пояснил он

Стюард Терл также упомянул, что критически важно использовать глобальный опыт для перехода к "зеленой" энергетике.

Отметим, что 5 и 6 июня в выстроенном согласно экологической концепции Бакинском Конгресс Центре в рамках Бакинской энергетической недели проходит 29-й Бакинский энергетический форум - одно из важнейших мероприятий Каспийского региона в энергетической сфере.

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