Международные выставки по энергетике продолжают работу в Бакинском Экспо-центре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Экспо-центре продолжают свою работу 29-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия" и 12-я Каспийская международная выставка "Энергетика и "зеленая" энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели, сообщает Trend.

Начиная с прошлого года, данные мероприятия проводятся в рамках Бакинской энергетической недели. Международные выставки в Баку являются местом встречи ведущих специалистов в области нефти, газа и энергетики - пространством, где подписываются меморандумы, соглашения и контрактные соглашения о будущем сотрудничестве.

Бакинская энергетическая неделя, которая проходит с 4 по 6 июня, объединяет три престижных мероприятия, включая 29-й Бакинский энергетический форум.

В Бакинской энергетической неделе участвуют около 300 компаний из 37 стран.

Помимо Азербайджана, в мероприятии принимают участие представители США, Германии, Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Болгарии, Великобритании, Чехии, Китая, Алжира, Финляндии, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Израиля, Швеции, Италии, Латвии, Казахстана, Катара, Венгрии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Узбекистана, Румынии, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Словении, Турции, Украины и Японии.

Компании из Швеции, Индии и Словении впервые принимают участие в данном мероприятии.

Большинство из них – участники, проявляющие большой интерес к «зеленой» энергетике Азербайджана. 40 процентов выставочной площади принадлежит известным компаниям, постоянным участникам выставок.