У Азербайджана есть большой потенциал для развития офшорной ветроэнергетики - ACWA Power

БАКУ/Trend/ - У Азербайджана есть большой потенциал для развития офшорной ветроэнергетики.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал исполнительный вице-президент и региональный директор ACWA Power Абид Малик в ходе 29-го Бакинского энергетического форума.

"У Азербайджана есть большой потенциал для развития офшорной ветроэнергетики. Развитие этого сектора входит в наши планы. В связи с этим, мы очень тесно сотрудничаем с правительством Азербайджана", - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан является выжным партенром ACWA Power.

"Мы работаем в Азербайджане уже некоторое время. ACWA Power является инвестором, разработчиком и оператором проектов в области водоснабжения и энергетики. Наши проекты, которые находятся в стадии разработки и эксплуатации в более чем 12 странах мира, способны генерировать более 55 000 мегаватт электроэнергии и 8 миллионов кубометров воды в день", - добавил он.

Отметим, что 5 и 6 июня в выстроенном согласно экологической концепции Бакинском Конгресс Центре в рамках Бакинской энергетической недели проходит 29-й Бакинский энергетический форум - одно из важнейших мероприятий Каспийского региона в энергетической сфере.

В форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

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