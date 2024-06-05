Международное внимание к Бакинской энергетической неделе с каждым годом растет - La Gazette du Caucase

БАКУ /Trend/ - Международное внимание к Бакинской энергетической неделе увеличивается с каждым годом.

Как передает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной французской газетой La Gazette du Caucase.

"Ежегодно Бакинская энергетическая неделя, включающая в себя три крупных мероприятия, собирает лидеров энергетической отрасли со всего мира, что увеличивает внимание к Азербайджану из года в год. Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в церемонии открытия подчеркивает престижный статус мероприятия", - говорится в материале.

Авторы отмечают, что гости и участники мероприятия внимательно слушали вступительную речь Президента Ильхама Алиева.

"В ходе своего выступления Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность знаменитого "Контракта века", положившего начало новой эпохе в нефтяной истории страны. Это историческое соглашение послужило краеугольным камнем энергетической стратегии Азербайджана. Со дня его подписания прошло тридцать лет. За прошедшие годы страна продвинулась вперед в активном восстановлении независимости, несмотря на такие проблемы, как армянская оккупация части территории страны и прием значительного числа беженцев", - пишут авторы.

В статье также подчеркивается, что рост добычи нефти по всему миру привлек значительные инвестиции в Азербайджан, что положительно повлияло на экономический рост и социальную политику.

"В настоящее время в Бакинской энергетической неделе принимают участие около 300 компаний из 37 стран. Она служит платформой, на которой обсуждаются текущие вопросы энергетического сектора и встречаются важные участники энергетической отрасли. Выставка "Caspian Oil&Gas" посвящена крупным нефтегазовым проектам Каспийского региона и энергетической безопасности в регионе. Важными темами выставки являются эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, транспортировка и добыча нефти и газа, телекоммуникации и информационные технологии, переработка нефти и газа, инновационные технологии и многое другое.

На международной выставке традиционной энергетики и "зеленой" энергетики Каспийского моря – "Caspian Power" на повестке дня будут инновации в сфере развития и использования энергетики и возобновляемых источников энергии международными и местными компаниями, а также все сопутствующие предложения. Мероприятие привлекает специалистов и предпринимателей в области солнечной, геотермальной, атомной и тепловой энергетики и оборудования, энергоэффективности и ресурсосберегающих технологий", - говорится в статье.