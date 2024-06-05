Министр экономики Азербайджана и президент SOCAR провели обсуждения с исполнительным вице-президентом bp (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с исполнительным вице-президентом компании bp по производству и операциям Гордоном Биррелом.

Как сообщает Trend, на встрече отмечалось, что bp заинтересована в участии в энергетических проектах в Азербайджане, в том числе проектах по возобновляемой энергетике.

Были обсуждены текущие операции компании в Азербайджане, потенциальные проекты и переход на устойчивые источники энергии на фоне глобальных климатических проблем.

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