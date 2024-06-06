Чехия ожидает увеличения доли газа в производстве электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что к 2035 году примерно 10 процентов производимой в Чехии электроэнергии будет приходиться на природный газ.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор по энергетической стратегии и международному сотрудничеству министерства промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак в ходе панельной дискуссии "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"В производстве электроэнергии в Чехии в настоящее время доля газа составляет почти 5 процентов. Мы ожидаем, что к 2035 году примерно 10 процентов нашей электроэнергии будет приходиться на природный газ. Это, наряду с возобновляемыми источниками, может продвинуть нас вперед в достижении нашей конечной цели, которая заключается в обеспечении климатической нейтральности к 2050 году", - подчеркнул он.

Петр Бинхак также упомяунл, что Чехия не имеет выхода к морю, и до 2022 года страна почти на 100 процентов зависела от российского газа и на 50 процентов от российской нефти.

"Однако сейчас удалось добиться снижения энергетической зависимости от России", - добавил он.

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума вынесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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