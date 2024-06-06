Спрос на природный газ сохранится на долгие годы - bp

БАКУ /Trend/ - Спрос на природный газ сохранится на долгие годы вперед.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала вице−президент по развитию газовой и низкоуглеродной энергетики, развитию Каспийского газа bp AGT Катерина Папалександри в ходе панельной дискуссии "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Газ является важным видом топлива, и он останется таковым. Мы считаем, что роль природного газа и спрос на него сохранятся на долгие годы вперед. Это более дешевая и чистая альтернатива углю, газ также может способствовать сокращению выбросов. За последние два десятилетия мы убедились в этом в США", - подчеркнула она.

По ее словам, газ обеспечивает резервное питание для возобновляемых источников энергии и решает проблему перебоев в их работе. При этом, как считает Катерина Папалександри, стоимость хранения природного газа довольно низкая.

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума вынесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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