Германия планирует ввести в эксплуатацию два терминала СПГ в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Германия планирует ввести в эксплуатацию еще два терминала СПГ (сжиженный природный газ) в 2024 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент Uniper Михаэль Хильмер в ходе панельной дискуссии "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"К концу этого года будут введены в эксплуатацию два новых СПГ-терминала в Германии, каждый из которых будет иметь пропускную способность около 5 миллиардов кубометров. Таким образом, стране станет доступен значительный объем газа", - подчеркнул он.

По его словам, Германии удалось значительно уменьшить потребление российского газа, заменив импорт поставками из США.

"Сейчас большинство объемов СПГ в Германию поставляется американскими компаниями", - добавил он.

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума вынесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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