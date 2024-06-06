В Карабахе и Восточном Зангезуре установлены 6 зарядных пунктов

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о стимулировании использования транспортных средств с электрическим двигателем, ОАО "Азеришыг" продолжает работу в этом направлении. В преддверии предстоящего в стране COP29 в столице и регионах создается необходимая инфраструктура зарядных пунктов, которые обеспечиваются стабильной электроэнергией.

Об этом в четверг Trend сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что зарядные станции обеспечиваются "зеленой" энергией. Это, в свою очередь, служит защите окружающей среды. Устанавливаемые ОАО "Азеришыг" станции с установленной высокой мощностью и быстрым, стабильным током заряжают электромобили в короткие сроки качественной электроэнергией.

В марте-мае текущего года на территории столицы завершены монтажные работы в Центре обучения и инноваций ОАО "Азеришыг", на подстанции "Ичеришехер", на подстанции "Sea Breeze-1" мощностью 110/35 кВ, расположенной в поселке Нардаран Сабунчинского района, на территории торгового предприятия, расположенного на дороге Гала-Мярдакян. Также в регионах зарядные пункты установлены на подстанции "Гаджиалылы" мощностью 110/35/10 кВ в Габале, на 71-м километре дороги Алят-Астара в Сальяне, на 6 участках в Карабахе и Восточном Зангезуре - центрах цифрового управления электрической сети в Зангилане и Джабраиле, на подстанциях "Ходжалы" и "Шуша-1", на цифровой подстанции "Физули", а также на узловой подстанции "Гадрут". После этого процесс будет продолжен как в столице, так и в регионах.

В стране, где 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира", предпринимаются серьезные шаги в области развития альтернативных источников энергии. Установка зарядных станций в Карабахе и Восточном Зангезуре, которые в будущем станут зоной "зеленой" энергии, является продолжением этих проектов. Использование альтернативных источников энергии на участках и ежедневный рост интереса к электромобилям окажут положительное влияние на экосистему Азербайджана, особенно Карабаха и Восточного Зангезура.

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