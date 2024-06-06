Для успешного энергоперехода важно инвестировать в человеческие ресурсы - bp

БАКУ /Trend/ - Для успешного энергетического перехода важно инвестировать в развитие человеческих навыков.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала вице-президент по работе с персоналом и культуре bp AGT Лейла Мамедова в ходе панельной дискуссии «Роль человеческого капитала в успешном энергетическом переходе» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

"Энергетический переход возможен благодаря людям, обладающим необходимыми навыками. Риск заключается в том, что наши навыки закончатся раньше, чем закончатся ресурсы. Итак, нам всем нужно инвестировать в развитие навыков, чтобы раскрыть потенциал людей в новом направлении, повысить их квалификацию, переподготовить, углубить их знания. Также важно, чтобы различные сектора объединились в партнерстве для развития их потенциала", - сказала она.

Мамедова подчеркнула, что сейчас активно идет процесс энергетического перехода, поддерживаемый технологическими инновациями и открытиями, однако новые технологии будут значимы лишь в том случае, если есть квалифицированные специалисты, способные ими управлять.

"Переход к новой энергетике станет вызовом для многих поколений. Он требует сохранения и развития навыков, переподготовки существующего трудового потенциала, а также привлечения новых людей с различным опытом", - добавила она.

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме принимают участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума входят вопросы в сфере энергетики, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.