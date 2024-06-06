Необходимо участие частного сектора в финансировании борьбы с изменением климата - CACE

БАКУ /Trend/ - Для достижения новой цели финансирования борьбы с изменением климата необходимо участие частного сектора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала директор Центра передового опыта по борьбе с изменением климата (CACE) Александра Сёзер в ходе панельной дискуссии «Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

"Ожидается, что на COP29 будет поставлена новая цель в области финансирования борьбы с изменением климата, так называемая новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию. Ожидается, что эта цель позволит привлечь финансирование на минимальном уровне в 100 миллиардов долларов в год. Но, конечно, этого нельзя достичь только за счет государственных средств. Таким образом, ожидается, что государственные средства будут объединены с инвестициями частного сектора, чтобы увеличить объем климатического финансирования, нужного для перехода к "зеленой" экономике, и особенно для того, чтобы помочь развивающимся странам отказаться от ископаемого топлива", - сказала Александра Сёзер.

По ее словам, в связи с этим ожидается, что на COP29 также будет сделан дополнительный акцент на важности активного участия частного сектора в энергетическом переходе.

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума внесены вопросы энергетики, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.