Азербайджан может стать примером для всего мира в области энергоперехода - BCG

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать примером для всего мира в области энергетического перехода.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG) Антон Косач в ходе панельной дискуссии «Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

"Амбиции по достижению нулевых выбросов на освобожденных территориях Азербайджана, о которых страна заявила на COP28, являются значительным шагом вперёд. Я считаю, что Азербайджан идет по правильному пути, чтобы впоследствии взять на себя обязательства обеспечения нулевого уровня выбросов не только на отдельных территориях, но и на всей территории страны. Я убежден, что это поможет ускорить энергетический переход глобально, поскольку Азербайджан может стать хорошим примером для всего мира", - сказал он.

А.Косач также добавил, что для осуществления энергетического перехода в мире необходимо вложить в этот процесс 37 триллионов долларов к 2030 году.

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума включены вопросы энергетики, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.