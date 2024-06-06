Masdar может помочь Азербайджану в трансформации энергосектора

БАКУ /Trend/ - У Masdar есть отличное представление о том, как помочь Азербайджану в трансформации энергетического сектора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава представительства Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов в ходе панельной дискуссии «Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

"Masdar имеет отличное представление о том, как мы можем помочь правительству Азербайджана и министерству энергетики в трансформации энергетического сектора страны. Мы уже провели значительное количество исследований. В рамках нашего партнерства с министерством энергетики мы инициировали четыре крупных исследовательских проекта на уровне страны. Одним из них было исследование потенциала развития зеленой энергетики как внутри страны, так и на международном уровне. Мы привлекли ведущие компании и экспертов из разных стран. Их исследования подтвердили огромный потенциал Азербайджана и выявили множество возможностей для увеличения доли возобновляемой энергии", - отметил Садыхов.

Он добавил, что дополнительное исследование было проведено при участии международных экспертов и компаний в партнерстве с министерством энергетики для выяснения текущих возможностей национальной энергетической сети, необходимых улучшений сети для обеспечения надежности и возможности интеграции большего объема возобновляемых источников энергии.

Еще два исследования, по словам Садыхова, были посвящены потенциалу морской ветроэнергетики и "зеленому" водороду.

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).