Азербайджан играет большую роль в обеспечении успешной деятельности ТМТМ (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет большую роль в обеспечении успешной деятельности Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ).

Об этом сказал Trend эксперт в области транспорта Рауф Агамирзаев.

Он отметил, что этот маршрут проходит через значительную часть территории Азербайджана и имеет стратегическое значение для транспортных, экономических и политических связей страны.

"Сложная геополитическая ситуация, сложившаяся в последнее время в регионе, повышает важность этого коридора. Транскаспийский маршрут расширяет торговые пути Азербайджана. Это увеличивает торговый потенциал страны и помогает ей занять еще более выгодное экономическое положение в регионе. Проекты в области развития инфраструктуры и транспорта вдоль маршрута помогают быстрее и выгоднее выводить энергетические и экономические ресурсы Азербайджана на мировые рынки. Еще один важный момент связан с инфраструктурой, должно быть обеспечено устранение "узких мест" на маршруте. В целом в ближайшие пять лет будет наблюдаться положительная динамика", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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